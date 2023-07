Guides wissen vor lauter Baustellen nicht mehr, was sie zeigen sollen

" Den Dreck mit Goldstaub pudern "

Von allen Stadtführerinnen und Stadtführern in Köln ist aktuell Improvisationstalent gefragt, sagt Hans Körner: " Wir müssen immer wieder andere Wege gehen, vorbei an Baustellenzäunen und vollen Mülleimern. " Ihnen bleibe gar nichts anderes übrig, als sich dafür zu entschuldigen: " ...oder im entscheidenden Moment den Blick auf etwas völlig anders zu richten und die Gäste so an besonders schlimmen Stellen vorbei zu lotsen ."

Bessere Zusammenarbeit in der Zukunft

Zumindest am Römisch-Germanischen Museum habe die Stadt auf die Anregung der Interessengemeinschaft der Guides reagiert und das bekannte Dionysos-Mosaik mit einem Ausdruck überdeckt. Jetzt kann man durch die dreckigen Fensterscheiben zumindest erahnen, wie das Mosaik aussieht. Das Museum selbst ist wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.

" Wir wünschen uns, dass wir einen festen Ansprechpartner bei der Stadt bekommen, der uns ganz unbürokratisch über die für uns wichtigen Vorgänge in Köln informiert und uns rechtzeitig Bescheid gibt, wenn es wieder mal eine Baustelle gibt, sodass wir entsprechend reagieren können, " so Hans Krämer.

