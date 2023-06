Riesen-Kran an Kölns höchstem Wohnhaus aufgebaut

Auf der Straße vor dem Axa-Hochhaus stehen überall Absperrzäune. Keine Durchfahrt für Autos. Männer mit Schutzhelmen laufen hin und her. Mitten auf der Straße - ein monumentaler Kran: 155 Meter hoch - also fast so hoch wie der Kölner Dom, 750 Tonnen schwer, knallrot. Hier in Köln-Riehl tut sich etwas, das haben auch die vorbeigehenden Passanten gemerkt. Ihr Blick wandert vom Kran zum Dach des Gebäudes und zurück.

350 Balkone werden saniert

Obermonteur Andy Glagla auf dem Axa-Hochhaus

Etwa 200 Meter vom Kran entfernt sitzt Andy Glagla in einem kleinen Bauwagen. Er geht Pläne durch, spricht sich mit seinen Kollegen ab. Der 34-Jährige ist Obermonteur und hat hier sprichwörtlich den Hut auf. Sein Team und er werden bis zum Ende der Woche zwei Baukräne auf das Dach des Hochhauses befördern. Mit deren Hilfe werden bis 2026 etwa 350 Balkone am Gebäude saniert - ein Großprojekt.

Wind kann gefährlich werden