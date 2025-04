Spatenstich für Windstrom-Autobahn im Münsterland

In Rhede und Südlohn im Kreis Borken laufen derzeit schon erste Bauarbeiten für den Teilabschnitt der Windstrom-Trasse A-Nord in NRW . Am Freitagvormittag soll nun unter der Beteiligung von Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) der offizielle Startschuss fallen.

300 Kilometer lange "Stromautobahn"

Die insgesamt 300 Kilometer lange Trasse wird zukünftig zwei Gigawatt Windstrom vom ostfriesischen Emden bis ins nordrhein-westfälische Meerbusch-Osterath transportieren. Mit der Leistung könnten drei Städte von der Größe Dortmunds versorgt werden.

Im westlichen Münsterland werden die Erdkabel verlegt.

In Niedersachsen war der Baubeginn bereits im Oktober 2023. Heute ist der Spatentisch für den in NRW gelegenen Teil der Trasse. Übernächstes Jahr soll die Leitung in Betrieb genommen werden.

Die Gesamtkosten des Projekts liegen insgesamt bei rund drei Milliarden Euro. Die Investition in den Bau der "Stromautobahn" übernimmt zunächst der Netzbetreiber und Bauherr Amprion. Später werden die Kosten auf die Stromverbraucherinnen und -verbraucher über Netzentgelte weitergegeben.

Unterirdische Stromtrasse

Der Kabelschacht der Stromtrasse wird komplett in den Boden verlegt. Dazu hat Amprion im Kreis Borken bereits bis Ende Februar zahlreiche Bäume und Sträucher gerodet. Bagger werden hier massenweise Erde ausheben, damit die Leitung verlegt werden kann.

Dort, wo Gewässer und Straßen auf dem Streckenverlauf liegen, werden Bohrungen durchgeführt. Der Kabelschacht wird dann sozusagen unter das Wasser und die Fahrbahnen geschossen.

Naturschützer kritisieren Verlegungstechnik auf dem Land

Im Kreis Borken kritisieren Naturschützer des NABU die Verlegungstechnik auf dem Land. Durch die Abholzungen mussten auch Wallhecken mit Eichen, die weit über 100 Jahre alt waren, weichen. " Das war für uns ein großes Problem, weil dort ökologische Leitlinien zumindest teilweise zerstört wurden ", sagt der Kreisvereinsvorsitzende Martin Frenk.

Den Vorwurf weist Amprion zurück. " Die Wallhecken werden in bestimmten Berreichen zum Schluss topografisch wiederhergestellt und angepflanzt. Dadurch bleibt die parkähnliche Kulturlandschaft im Münsterland erhalten ", so der zuständige Projektingenieur Lucas Kaufmann.

Der NABU ist grundsätzlich für die Stromtrasse, befürwortete an den strittigen Stellen jedoch die an Straßen und Gewässern übliche Verlegungstechnik. Laut Bauherr war das keine Option, weil Vorhaben wesentlich zeit- und kostenintensiver gewesen wäre.

Unsere Quellen: