Die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen rechnen zum Start der diesjährigen Osterferien mit deutlich mehr Passagieren als noch vor einem Jahr. Die meisten Airports erwarten jeweils ein Plus von mehr als zehn Prozent.

Um dem Ansturm Herr zu werden und die Abfertigung zu beschleunigen, setzen die Betreiber auf zusätzliche, meist digitale Serviceangebote. Trotz kürzerer Wartezeiten soll aber auch der Aufenthalt der Reisenden vor Ort angenehmer gestaltet werden.

Slotbuchung für Sicherheitscheck hat sich bewährt

Flughäfen wollen Wartezeiten kurz halten

An den beiden größten NRW- Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn kann man sich im Voraus einen festen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle buchen. Nach Angaben beider Flughäfen hat sich die Einführung in den vergangenen Jahren bewährt und die Wartezeiten so selbst in Stoßzeiten spürbar reduziert.

In Düsseldorf werden rund eine Million Reisende in der Ferienzeit erwartet, in Köln/Bonn knapp eine halbe Million. Ein Grund für den allgemein wachsenden Zuspruch ist auch der späte Ostertermin in diesem Jahr. " Neben der weiterhin steigenden Nachfrage nach Reisen ist es der Zeitraum der Osterferien 2025, der dieses Wachstum ermöglicht ", sagt Tom Kurzweg vom Airport Weeze, der ein Passagier-Plus von gut 30 Prozent erwartet.

Denn die Osterferien in NRW liegen in diesem Jahr bereits komplett im Sommerflugplan – anders als im Vorjahr, als ein Teil der Ferien noch in den Winterflugplan mit weniger Angeboten und Reisezielen fiel.

Mehr digitale Services geplant

Neu in Düsseldorf ist jetzt zu den Osterferien, dass Reisende digital automatisch einer Spur an den Sicherheitskontrollen zugewiesen werden. Monitore auf Augenhöhe sollen die Passagiere in Echtzeit informieren und gezielt zur nächsten Kontrollspur lotsen. Die sollen so gleichmäßiger ausgelastet und damit Wartezeiten verkürzt werden.

Mehr Gepäckautomaten sollen Check-Ins verkürzen

Sowohl in Köln/Bonn als auch in Düsseldorf werden die Möglichkeiten, sein Gepäck selbst an Check-In-Automaten aufzugeben, auf deutlich mehr Airlines ausgeweitet. In Düsseldorf ist das nun bei elf Airlines möglich, in Köln/Bonn bietet ab sofort auch Ryanair diesen Service an. Daneben bleibt die etablierte Möglichkeit, online bereits am Vorabend des Reisetages einzuchecken.

Flughafen wollen Aufenthalt angenehmer machen

Trotz aller Maßnahmen, die Wartezeiten verkürzen und Abläufe optimieren sollen, setzen viele NRW- Flughäfen derzeit vor allem auch auf mehr Aufenthaltsqualität für ihre Reisenden. " Wir haben jetzt eine neue Spielelandschaft im Wartebereich vor den Gates eingerichtet ", berichtet Michael Hack vom Flughafen Paderborn-Lippstadt. " Wir haben unseren Imbiss- und Restaurantbereich im Terminal erweitert, auch weil viele Familien den Flughafen als Ausflugsziel ansteuern ", sagt Christin Rose vom Flughafen Münster/Osnabrück.

In Köln/Bonn haben in den vergangenen Wochen mehrere gastronomische Angebote neu eröffnet, unter anderem eine türkische Bäckerei sowie ein asiatisches und ein italienisches Restaurant. " Viele Menschen starten bei uns in ihren wohlverdienten Urlaub. Und wir wollen, dass dieser Start so angenehm und entspannt wie möglich verläuft ", sagt auch Lars Redeligx. Geschäftsführer des Flughafens Düsseldorf.

Quellen:



Flughafen Düsseldorf

Flughafen Köln-Bonn

Flughafen Paderborn-Lippstadt

Airport Weeze

