Pflegeheim-Skandal: Warum schaltet sich die Politik nicht ein?

Es sind inzwischen gewohnte Bilder: verzweifelte, wütende und traurige Bewohner müssen ein Pflegeheim verlassen. Kurzfristig, weil plötzlich die Konten des Heims leer sind. Das Pflegeheim „Am Kattewall“ in Rheinberg ist bereits die vierte Einrichtung in NRW , die so endet. Bei allen Einrichtungen war der Aachener Pflege-Unternehmer und Ex-Präsident von Alemannia Aachen, Ralf Hochscherff, involviert.

In Rheinberg war es Ende August so weit. Innerhalb von vier Tagen musste das Heim geräumt sein. Am Montag (26.8.) erfuhren zuerst die Angehörigen davon, einen Tag später die Bewohner. Vor allem für demente Menschen ist jeder Umzug eine Katastrophe. Innerhalb so kurzer Zeit ist es nochmal schlimmer.

Konten geplündert

Wie konnte es so weit kommen? Die Konten des Heims waren geplündert und die Angestellten bekamen kein Geld mehr und kamen deshalb nicht mehr zur Arbeit. So einen Fall, sagt der Sozialdezernent des Kreises Wesel Ralf Berensmeier, habe es hier noch nicht gegeben und so eine Situation wünsche er niemanden. Innerhalb einer halben Stunde habe seine Heimaufsicht Personal organisieren müssen, um den Betrieb aufrecht zuerhalten.