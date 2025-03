Heiße Phase für S13-Ausbau in Bonn: Bahn stellt Pläne vor

Neue Bahntrassen, Gleise, Schallschutzwände, Brücken - die Bahn hat sich viel vorgenommen. Und das bedeutet: Nicht nur Arbeiten an den Bahnstrecken, sondern auch der Autobahn. So muss die A560 bei Sankt Augustin an einem Brückenteil verbreitert werden.

Teilabschnitte werden dieses Jahr fertig

Bonn-Beuel-Vilich erhält einen neuen Haltepunkt mit direkter Anbindung zur Stadtbahnlinie 66 zwischen Siegburg und dem Bonner Zentrum. Und am Bahnhof in Bonn-Beuel soll es neue Wege zu den Bahnsteigen geben, barrierefrei und ohne die bisherigen vielen Treppenstufen.

Manches werde dieses Jahr schon fertig, verspricht die Deutsche Bahn. Andere Projektbereiche brauchen noch ein bis zwei Jahre. Und der weitere Streckenausbau bis nach Bonn-Oberkassel wird voraussichtlich bis 2028 dauern.

Neues elektronisches Stellwerk

In Beuel arbeitet die Bahn derzeit mit Hochdruck an dem neuen elektronischen Stellwerk. Das soll bereits Ende August in Betrieb gehen. Jens Sülwold ist der Projektleiter der Bahn für den Ausbau der S13-Strecke. Er zeigt sich bei der Präsentation der Planungen optimistisch.

Bis Ende des Jahres werden wir zahlreiche wichtige Meilensteine erreichen – und so die Weichen für die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke im kommenden Jahr stellen. Jens Süwold, Projektleiter der Bahn

Einschränkungen für Fahrgäste