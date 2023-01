Kommunen können neue Wohngeld-Anträge kaum bewältigen

Die Stadt Bonn hat sich so gut es geht auf den Ansturm eingerichtet. Im Foyer des Stadthauses liegt hinter Stellwänden das provisorische Wohngeld-Center. Abteilungsleiterin Bettina Ueding zeigt die Hotline und die Plätze für Antragsteller, die persönlich vorbeikommen. Uedings Bilanz nach den ersten beiden Wochen: 500 Anrufe und 120 persönliche Gespräche wurden hier bearbeitet. Sie rechnet in Bonn mit 11.500 Neuanträgen für das Wohngeld: " Hier rufen Bürgerinnen und Bürger an, die durchaus in finanziellen Schwierigkeiten sind und die ganz große Hoffnungen in das 'Wohngeld Plus' setzen. "