Nach Amok-Tat an Wuppertaler Gymnasium: Prozessbeginn im August

Das nicht öffentliche Verfahren starte am 21. August, sagte eine Sprecherin des Wuppertaler Landgerichts. Angesetzt seien zunächst zehn Prozesstage, der letzte davon am 4. Oktober. Dem Angeklagten wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Der 17-Jährige ist jetzt in das Jugendgefängnis in Wuppertal-Ronsdorf überführt worden. Zuvor musste er laut Staatsanwaltschaft im Justizkrankenhaus behandelt werden. Der Verlegung in ein reguläres Gefängnis stimmten die behandelnden Ärzte zu. Aufgrund seines jugendlichen Alters kam er in die Jugend-JVA in Wuppertal-Ronsdorf. Er hatte bei der mutmaßlichen Tat nicht nur seine Mitschüler, sondern auch sich selbst verletzt.

Tatverdächtiger soll Mitschüler mit Messer attackiert haben

Ende Februar soll der Tatverdächtige vier Mitschüler am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium mit einem Messer attackiert und dabei verletzt haben. Nach der Tat soll der 17-Jährige sich selbst mit mehreren Stichen schwer verletzt haben. Längere Zeit musste er deswegen in einem Gefängnis-Krankenhaus behandelt werden.

Keine Begutachtung

Der Tatverdächtige lässt sich auch weiterhin nicht psychiatrisch begutachten, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen gegen ihn werden daher weiter wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes geführt. Denn ob er sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, lässt sich so nicht klären.