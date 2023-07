Fortuna Düsseldorf legt kostenlose Heimspiele fest

Das erste Freispiel steigt im Oktober. Am 10. Spieltag gastiert der 1. FC Kaiserslautern in der Düsseldorfer Arena. Ein Zweitliga-Topspiel an einem Samstagabend. Die beiden weiteren kostenlosen Spiele finden in der Rückrunde statt. Dann sind der FC St . Pauli und Eintracht Braunschweig zu Gast. Ins Düsseldorfer Stadion passen knapp 55.000 Besucher. Der Club geht davon aus, dass es bei allen drei Spielen voll sein wird.

Freier Eintritt wird durch Sponsoren ermöglicht

Drei Sponsoren machen den Gratiseintritt bei den Fortuna-Spielen möglich. Sie unterstützen das Projekt "Fortuna für alle" in den kommenden fünf Jahren mit 45 Millionen Euro. Das Geld ist zweckgebunden. Es fließt nicht nur in die Profi-Mannschaft, sondern auch in den Nachwuchs- und Frauenfußball. Auch in den Breitensport in ganz Düsseldorf wird investiert.

Fortuna hat sich die Auswahl der Gratisspiele nicht leicht gemacht

Bei der Auswahl der Gegner hat der Verein nach eigenen Angaben mehrere Punkte beachtet: Die Clubs sollen in Sachen Attraktivität und Tradition zur Fortuna passen. Zwischen den Freispielen soll genügend Zeit bestehen. So will der Club von Spiel zu Spiel lernen, Abläufe verbessern und Kritikpunkte angehen. Und schließlich sollten alle Phasen der Saison abgedeckt werden. Also ein Spiel zum Saisonbeginn, eines in der Mitte und eines im letzten Drittel.

Fortuna-Fans waren mit eingebunden

Auch die Fans waren bei der Auswahl mit eingebunden. Fortuna-Chef Alexander Jobst: "Wir haben in den letzten Wochen viel zugehört und Kritik und Ideen vieler Fans berücksichtigt. Wir freuen uns sehr, nun durchstarten und mit der Pilotphase den nächsten Schritt gehen zu können". Der Verein habe die Ideen der Fans im Rahmen von Mitgliederforen, Workshops und Gesprächsrunden aufgenommen, so Jobst.