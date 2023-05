Kölner Hahnentorburg Ende 2026 in neuem Glanz

Eine Wendeltreppe ist der einzige Aufgang in den Saal, in dem die Pressekonferenz der Ehrengarde stattfindet. Ganz klar: Barrierefrei sieht anders aus. Und noch klarer: So kann es nicht bleiben. Im Saal selbst ist der Sanierungsstau offensichtlich. Überall hängen Kabel aus der Wand. Der Saal in dem der Entwurf präsentiert wird, darf auch nur einmal für diesen Termin genutzt werden.

Draußen zeigen sich Präsident und Kommandant der Ehrengarde und schnell wird klar, welche Bedeutung die Hahnentorburg hatte und hat. Präsident Hans-Georg Haumann erzählt, dass die Kaiser aus Aachen durch dieses Tor kamen, um zum Dom zu gelangen. Die Ehrengarde ist seit 1988 Pächter der Hahnentorburg. Drei Millionen Euro habe die Ehrengarde bereits in den vergangenen Jahrzehnten aufgebracht, um die Torburg zu erhalten, jetzt kommt eine weiterer hoher Millionenbetrag hinzu, so Haumann.