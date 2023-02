Mönchengladbach: Betrunkene Autofahrer dreimal an einem Tag erwischt

Ein Zeuge hatte die Polizei am frühen Sonntagmorgen auf einen betrunkenen Autofahrer aufmerksam gemacht. Als die Beamten das Auto gegen 4.30 Uhr stoppten, wirkte nicht nur der Fahrer, sondern auch der 52-jährige Beifahrer laut Polizei alkoholisiert. Er soll außerdem einen der Polizisten beleidigt haben.

Der 46-jährige Fahrer des Autos wurde mit zur Wache genommen. Ein Alkoholtest fiel positiv aus, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem kassierten die Beamten seinen Führerschein ein und stellten eine Strafanzeige. Auch sein Beifahrer bekam eine Strafanzeige - wegen Beleidigung.

Fahrerwechsel

Zweieinhalb Stunden später kontrollierte eine Polizeistreife an der Hindenburgstraße ein anderes Fahrzeug. In dem Auto saßen wieder die beiden Männer, diesmal aber mit vertauschten Rollen: Der 52-Jährige saß am Steuer. Ein Alkoholtest war auch bei ihm positiv. Auch er musste deshalb seinen Führerschein abgeben und bekam eine Strafanzeige. Das Auto blieb geparkt am Kontrollort.

Ein drittes Wiedersehen mit der Polizei

Wieder drei Stunden später, gegen zehn Uhr morgens, gab es ein erneutes Wiedersehen mit der Polizei. Der 52-Jährige fuhr mit dem Auto bei der Polizei vor, das bei der ersten Kontrolle aufgefallen war. Sein Beifahrer war wieder der 46-Jährige, der laut Polizei seinen Führerschein zurückforderte

Die Polizisten kontrollierten den 52-jährigen Fahrer daraufhin ein zweites Mal. Ergebnis: Der Alkoholtest fiel wieder positiv aus. Die Polizisten sicherten das Auto, woraufhin die Männer zu Fuß und mit mehreren Strafanzeigen im Gepäck den Heimweg antraten.

Über dieses Thema berichten wir am 12.02.2023 auch im WDR-Fernsehen in der Aktuellen Stunde.