Von NRW in die Welt: So wird das Reisejahr 2024

Was darf die Reise kosten?

Traumziel Mallorca

Für längere Reisen - fünf Tage oder mehr - haben die Deutschen im vergangenen Jahr so viel ausgegeben wie noch nie. 2023 investierten sie rund 87 Milliarden Euro in die schönste Zeit des Jahres - ein neuer Rekord. In diesem Jahr könnte dieser Höchstwert noch übertroffen werden. Laut "Reiseanalyse" wollen 25 Prozent der Befragten mehr Geld ausgeben als im Vorjahr.

Das bedeute allerdings nicht, dass der Trend zu teuren Luxusreisen gehe, sagte Experte Lohmann. Tatsächlich sei der "ganz normale" Urlaub in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Offenbar sparten die Menschen trotz Konjunkturflaute und Inflation lieber in anderen Bereichen. Viele schätzten außerdem ihre persönliche Situation besser ein als die allgemeine Wirtschaftslage, so Lohmann: " Einfluss auf Urlaubspläne hat immer nur die persönliche Situation. "

Wohin soll es gehen?

Deutschland war auch im vergangenen Jahr eines der beliebtesten Reiseziele: Rund 14,5 Millionen längere Urlaubsreisen im Inland wurden gebucht, hinzu kommen zwei- bis viertägige Kurztrips: Rund 80 Prozent der kurzen Reisen entfallen auf Ziele im Inland, vor allem in Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern