Bundespräsident Steinmeier will zum Zusammenhalt aufrufen

Angesichts der Herausforderungen im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine will sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Freitag an die Bevölkerung wenden. Bei einer Veranstaltung mit der Deutschen Nationalstiftung in Berlin will er mit einer Rede den Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft beschwören - trotz der Belastungen durch hohe Energiepreise, Inflation, politische Polarisierung und Proteste.

Verfolgen Sie die Ansprache des Bundespräsidenten ab 11 Uhr hier live im Stream.

Die Rede in seinem Amtssitz Schloss Bellevue steht unter dem Motto "Alles stärken, was uns verbindet".

Steinmeier gerade von Ukraine-Reise zurückgekehrt

Erst Anfang der Woche war Steinmeier überraschend in die Ukraine gereist. Auch von dort aus hatte er sich an die Deutschen gewandt und an das Leid der Menschen in der Ukraine erinnert, und daran, dass sie die Hilfe der Deutschen bräuchten.