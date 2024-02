Demos gegen Rechtsextremismus: Wo es in NRW an diesem Wochenende Proteste gibt

Großer Andrang in Krefeld

In NRW protestieren Menschen am Samstag unter anderem in Aachen, Kamp-Lintfort, Swisstal (Rhein-Sieg-Kreis) und Schloß Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) gegen Rechtsextremismus. Aktionen gab es auch in Schwelm (Ennepe-Ruhr-Kreis), in Erkelenz (Kreis Heinsberg) und in Lüdenscheid (Märkischer Kreis). Nach Polizeiangaben waren in Schwelm 2.500 Menschen dem Aufruf gefolgt, bei weiteren Demonstrationen in Herdecke (Ennepe-Ruhr-Kreis) und Würselen (Städteregion Aachen) waren laut Polizei jeweils 500 Teilnehmer dabei. Zu der landesweit größten Demo des Tages in Krefeld kamen laut Polizei 6.000 Menschen.

Am Sonntag stehen Demos und Kundgebungen unter anderem in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss), Wesel und in Emsdetten (Kreis Steinfurt) auf der Agenda. Weitere Termine finden sich in dieser Übersicht: