Hass im Internet: Razzia in NRW

NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sagte: "Wer online oder offline hetzt, gegen Menschen mit oder ohne Uniform - dem sind wir auf den Fersen. Taten, wie der feige Mord an zwei Polizisten in Kusel, haben keinen Like verdient, sondern konsequente Strafverfolgung. "

NRW-Innenminister Reul: "Deutliche Botschaft