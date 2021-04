Ramadan in Corona-Zeiten

Einige Gemeinden bieten auch in diesem Jahr wieder "Ifta to go" an, um etwa Bedürftige an Ramadan mit Speisen zu versorgen. In Wuppertal konnten so im vergangenen Jahr 13.300 warme Mahlzeiten an über 650 Wuppertalerinnen und Wuppertaler verteilt werden. "In diesem Jahr haben wir uns als Ziel gesetzt, 15.000 warme Mahlzeiten zu verteilen" , teilte die Wuppertaler Ditib-Gemeinde mit.