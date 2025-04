Die Robotik-Forscherin Rabea Rogge ist in der Nacht als erste Deutsche ins Weltall gestartet. An Bord einer "Dragon"-Kapsel hob sie vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab und soll nun vier Tage lang in einer Umlaufbahn um die Polarregion unterwegs sein. Ein historischer Moment für die Wissenschaft und die Emanzipation? Oder doch eher Werbung für die kommerzielle Raumfahrt? Fragen an Franziska Konitzer. Die Wissenschaftsjournalistin hat Astrophysik studiert und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Weltall - unter anderem in dem Podcast "AstroGeo".

WDR: 1978 war Sigmund Jähn der erste Deutsche im All. Es folgten elf weitere Männer, bis es nun mit Rabea Rogge endlich eine Frau geschafft hat. Warum hat das so lange gedauert?

Franziska Konitzer: Wenn Deutsche ins All fliegen, ist das in den vergangenen Jahren immer mit der Europäischen Weltraumagentur ESA passiert. Es gab und gibt bei der ESA durchaus Astronautinnen, nur kamen die bislang nicht aus Deutschland, sondern aus anderen ESA-Mitgliedsstaaten. Die Plätze sind sehr begrenzt, und als 2022 das aktuelle Astronautenverfahren der ESA gestartet ist, hatte Deutschland mit Alexander Gerst und Matthias Maurer bereits zwei aktive Astronauten im Korps. Die freien Plätze wurden dann tatsächlich auch an Astronautinnen vergeben, aber eben nicht an deutsche. Es wurden aber zumindest zwei deutsche Frauen für das Reserve-Astronautenkorps der ESA ausgewählt.