Psychotherapie: Lange Wartezeiten bis zu einem Therapieplatz

Die Bedarfsplanung, wie sie der G-BA vorgibt, bilde aber nicht den eigentlichen Bedarf ab, was sich nicht zuletzt an den langen Wartezeiten zeige, argumentiert die Bundestherapeutenkammer.

Gutachter empfahlen schon 2019 die Einrichtung von weiteren 1.600 Kassensitzen

Der G-BA und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen betonen, dass stetig neue Kassensitze eigerichtet würden und bei der Bedarfsplanung soziale und gesellschaftliche Entwicklungen mit einbezogen würden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schließt sich an und erklärt, dass neue Kassensitze und Angebote wie die psychotherapeutische Sprechstunde ihre Wirkung erst noch entfalten müssten. "Dafür braucht es immer ein wenig Zeit", heißt es in einer Stellungnahme.

2019 hat der G-BA selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben, um den Bedarf ans Psychotherapieplätzen zu überprüfen. Die Gutachter empfahlen die Einrichtung von bis zu 2.400 zusätzlichen Kassensitzen für Psychotherapeut:innen. Ermöglicht hat der G-BA 2019 allerdings nur 800 zusätzliche Sitze.

Er argumentierte mit eignen Modellrechnungen, die einen deutlich geringeren Bedarf vorsahen. Von einem Mangel an Kassensitzen gehen die Beteiligten nicht aus.

Die Bundespsychotherapeutenkammer, die rund 55.000 Psychologische Psychotherapeut:innen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen in Deutschland vertritt, kritisiert das schon lange. Sie fordert, die noch fehlenden 1.600 Sitze zeitnah zu schaffen. Seit der Corona-Pandemie mit noch größerem Nachdruck.

Der Therapieplatzmangel belastet auch die Therapeuten

Der Mangel an Therapieplätzen ist nicht nur für die Menschen eine Belastung, die einen Therapieplatz suchen, sondern auch für die, die eigentlich gerne helfen möchten: die Psychotherapeut:innen.

"Ich habe bei vielen Fällen das Gefühl, wenn ich jetzt intervenieren könnte, könnte ich wirklich etwas bewirken. Aber dafür bräuchte es eben diese schnelle Kapazität und die gibt es nicht." Psychotherapeut Niklas Lottes

Lottes ist 31 Jahre alt und hat seit gut einem Jahr einen eigenen Kassensitz als Psychotherapeut in Köln. Zwei Jahre lang hat er danach gesucht und ihn dann gekauft - nicht unüblich in der Branche. Unüblich aber ist, dass ihm das schon so früh in der Karriere gelungen ist.

"Ich kenne eigentlich keinen im Kölner Raum, bei dem das so schnell funktioniert hat", sagt Lottes. Deshalb hat er gemeinsam mit jungen Kolleginnen und Kollegen eine Petition gestartet, in der sie fairere Bedingungen bei der Vergabe von Kassensitzen fordern und an die Verantwortlichen appellieren, generell mehr Kassensitze zu schaffen.

Die neue Bundesregierung scheint das Problem erkannt zu haben - passiert ist aber nichts

Derzeit läuft Vieles auf eine Reform der Bedarfsplanung als Lösung hinaus. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist eine solche zumindest vorgesehen: "Wir reformieren die psychotherapeutische Bedarfsplanung, um Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz, insbesondere für Kinder und Jugendliche, aber auch in ländlichen und strukturschwachen Gebieten deutlich zu reduzieren." (Koalitionsvertrag, S. 87)

Ein erster wichtiger Schritt, findet BPtk-Präsident Dietrich Munz. Die Bundesregierung habe die Notwendigkeit zumindest erkannt. Auch Interessensvertreter wie die Deutsche Depressionsliga begrüßen den Schritt und fordern, dass auf die Ankündigung auch schnell Taten folgen. Passiert ist das bisher aber nicht.

Diese Tipps helfen bei der Suche nach einem Therapieplatz

Manuel aus Solingen hat im 16. Anlauf zumindest ein Erstgespräch mit einer Therapeutin bekommen. Den Kontakt hat er über die Vermittlung der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Nummer 116 117 bekommen. Gespräche mit Betroffenen zeigen aber: Das klappt auch nicht immer und auch je nach Wohnort unterschiedlich gut.

Mühselig, aber durchaus lohnenswert ist es, die Therapiepraxen in der Umgebung abzutelefonieren, die man nicht über eine Suche im Netz findet. Denn nicht alle Psychotherapeuten haben einen Online-Auftritt. Dies ist mitunter eine bewusste Entscheidung angesichts der riesigen Nachfrage. Eine Liste der Praxen in der Umgebung findet man bei der Psychotherapeutenvereinigung und bei der Psychotherapiesuche des Psychotherapie-Informationsdienstes.

Auch Gruppentherapien können eine Lösung sein. Viele Therapeuten bieten das an und haben immer mal wieder freie Plätze. Gruppentherapien im Umkreis kann man beispielsweise hier finden: gruppenplatz.de

Weitere wichtige Nummern für akute Fälle von psychischen Krisen

Info-Telefon Depression: 0800-3344-533

Nummer gegen Kummer: 116111

Telefon-Seelsorge: 0800-1110111

In Notfällen: 112

Dienste wie zum Beispiel die Telefon-Seelsorge bieten auch Apps und Chats an, wenn man nicht telefonieren möchte.