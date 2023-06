Mit dem Privatjet in den Kurzurlaub: "Exorbitante Emissionen"

Stand: 09.06.2023, 18:23 Uhr

Privatjets sind zuletzt in den Fokus von Klima-Aktivisten gerückt. Aus Protest klebten sie sich auf Sylt an einen Jet, nachdem sie diesen angesprüht hatten. So schätzt Mobilitätsforscher Stefan Gössling die Klimaschädlichkeit der Privatjets ein.