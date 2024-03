Prinzessin Kates Foto-Panne: So funktionieren die Photoshop-Tricks

Wenn die "Princess of Wales" ein Foto von sich und ihrer Familie veröffentlicht, zumal Wochen nach einer Bauch-Operation, dann ist dieser Aufnahme großes Interesse sicher. So war es auch bei dem Foto, das Prinzessin Kate zum britischen Muttertag am Wochenende veröffentlichte. Der Kensington Palace hatte es – völlig zeitgemäß – auf der Plattform X publiziert.

Verdacht der Manipulation wegen "Artefakten"

KI-Bearbeitungen lassen sich oft anhand von Fehlern an der Hand erkennen.

Doch schnell kam der Verdacht auf, dass etwas nicht stimmt und an der Aufnahme manipuliert wurde. Zwar sehen Mutter und Kinder auf den ersten Blick normal und fröhlich aus. Doch bei genauerem Hinsehen ergeben sich diverse Unstimmigkeiten, etwa an der Hand der Tochter Catherine (und vor allem ihrem Ärmel), die Insider "Artefakte" nennen.

Auch andere Unstimmigkeiten wecken Verdacht, etwa unnatürliche Schatten oder auch die Anordnung der Blumen im Hintergrund.