Unglück in Recklinghausen: Wohl mehrere Menschen von Zug erfasst

Stand: 02.02.2023, 22:15 Uhr

An einer Bahnstrecke in Recklinghausen hat sich am Donnerstagabend ein tragisches Unglück ereignet: Nach Angaben der Polizei wurde eine Gruppe Menschen von einem Güterzug erfasst und mehrere hundert Meter weit mitgeschleift.