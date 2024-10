Die gestrige Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd hat auch in Köln Trauer ausgelöst. In der Nähe der Altstadt stellten Menschen am Montagabend spontan Kerzen für den Getöteten auf.

Der Journalist und Aktivist war im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai entführt und in den Iran gebracht worden. Seitdem saß er in Teheran im Gefängnis. Ein Revolutionsgericht hatte den 69-Jährigen im Februar 2023 wegen " Korruption auf Erden " zum Tod verurteilt. Nach Informationen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) wurde Sharmahd gehängt.