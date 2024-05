Samstagfrüh: Polarlichter über NRW möglich

Der Ursprung der bunten Lichter liegt in den Tiefen des Kosmos: Seit Anfang der Woche meldet der Amerikanische Weltraum-Wetter-Vorhersagedienst ( NOAA ) starke Sonnenaktivitäten. Am Donnerstag gab es besonders intensive Eruptionen. Bei solchen Sonnenstürmen werden elektrische Teilchen ins Weltall geschleudert, von denen einige mit Verzögerung auch das Magnetfeld der Erde treffen. Hierdurch werden Luftmoleküle zum Leuchten angeregt - je nach Höhe in der Atmosphäre in verschiedenen bunten Farben.

Auswirkungen eines starken Sonnensturms

In der Regel sind Polarlichter nur in den nördlichen Breitengraden zu sehen, zum Beispiel in Skandinavien. " Gerade gibt es aber auch in Deutschland und in NRW gute Chancen auf Sichtungen ", sagt Tim Ruster, bei seinen 230.000 Abonnenten auf Youtube besser bekannt als "Astro-Tim".

Tim Ruster, aka "Astro-Tim"

Durch den besonders starken Sonnensturm könnten die energiegeladenen Partikel diesmal auch Regionen fernab des magnetischen Nordpols erreichen. " Sogar in Süddeutschland könnten Polarlichter zu sehen sein, in NRW erst recht ."

Höhepunkt wohl um vier Uhr am Samstagmorgen