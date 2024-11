Weitere Gedenkveranstaltungen zur Pogromnacht

Neue Stolpersteine werden am Samstag auch in Ibbenbühren verlegt. Darüber hinaus gibt es rund um den Jahrestag viele weitere Gedenkveranstaltungen - etwa in Köln, Düsseldorf, Gütersloh, Bottrop, Hagen, Essen, Ratingen, Solingen, Wesel, Ahlen, Mülheim an der Ruhr, Kleve, Lippstadt, Gelsenkirchen, Rheinbach und Krefeld. Darunter sind Lesungen, Kranzniederlegungen und Gedenkgottesdienste.

In Tönisvorst am Niederrhein laden die Stadt und die weiterführenden Schulen zu einem Lichterzug durch die Innenstadt ein. In Langenfeld ruft der Verein Kulturgut zur gemeinsamen Reinigung der im Stadtgebiet verlegten Stolpersteine auf. Die neue NRW-Antisemitismusbeauftragte Sylvia Löhrmann (Grüne) spricht am Samstagabend bei der zentralen Gedenkfeier der Stadt Hagen ein Grußwort.

In der Landeshauptstadt fand die zentrale Gedenkstunde wegen des Schabbats - des jüdischen Ruhetags am Samstag - bereits am Freitag statt. Neben Löhrmann nahmen daran auch der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Landtagspräsident André Kuper (CDU) teil.