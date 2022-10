Geschäftsmodell "Geld gegen Auto": Pfando verliert weitere OLG-Urteile

Bei der „Pfando’s Cash and Drive GmbH“ verkaufen Kunden ihr Auto. Die dem WDR bekannten Kunden bekamen maximal die Hälfte des Wertes. Die Kunden mieten den Wagen dann zurück und können ihn weiterfahren. In den Fällen, die dem WDR bekannt sind, beträgt die Miete jeden Monat knapp unter 10 Prozent des Kaufpreises.

Ex-Kundin fühlt sich falsch beraten

Im Beratungsgespräch soll von einem Verkauf gar keine Rede sein, berichtet Pfando-Kundin Daniela. Stattdessen sei es um ein kleines Darlehen gegangen, sagt sie. Auch mehrere andere Kunden fühlen sich falsch beraten. Pfando bestreitet das. In einer Stellungnahme heißt es: "Unsere Mitarbeiter werden quartalsweise geschult, um unseren Kunden unser Produkt und unser Vertragswerk in jeder Sicht juristisch korrekt und transparent erklären zu können."

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt erklärte die Verträge in mehreren Urteilen für unwirksam, weil Pfando einen gewerblichen Kauf mit einer Rückkauf-Option anbiete – und das ist in Deutschland verboten. Mittlerweile folgen mehrere andere Oberlandesgerichte dieser Auffassung, etwa das OLG Hamm, das OLG München und das OLG Karlsruhe. Pfando bestreitet ein solches Rückkaufsrecht und schließt es in seinen Verträgen sogar ausdrücklich aus. Aber das reicht nicht, so der Tenor des Gerichtsurteils.

Mehrere Revisionen beim Bundesgerichtshof

Bei einer Gerichtsverhandlung im Sommer 2021 beteuerte Pfando, das Modell vom Bundesgerichtshof prüfen lassen zu wollen. Mittlerweile sind tatsächlich mehrere Revisionen beim Bundesgerichtshof anhängig.

In einer Verhandlung am 26. Oktober 2022 geht es um die Frage, ob es sich beim Geschäftsmodell von Pfando um ein „verbotenes Rückkaufsgeschäft beziehungsweise ein wucherähnliches Geschäft“ handelt. Gegenstand der Verhandlung sind allerdings Alt-Verträge. Diese sahen nach Ende des Vertrages eine Versteigerung der Fahrzeuge vor. Mittlerweile sind Versteigerungen nicht mehr Bestandteil der Verträge. Mit einer grundsätzlichen Entscheidung über das Pfando-Geschäftsmodell ist in den kommenden Monaten zu rechnen.

Auto weg bei Mietrückstand

Inzwischen laufen die Pfando-Geschäfte weiter. Dazu zählte bislang auch diese Praxis: Im Fall eines Mietrückstands holt Pfando, nach Aussagen von ehemaligen Kunden, die Autos ohne Vorankündigung ab, um sie zu versteigern – mit dem Zweitschlüssel, der im Besitz der Firma bleibt. Kunden berichteten dem WDR, dass sie persönliche Gegenstände aus dem Auto nicht zurückbekommen. Auch das bestreitet Pfando.

Berliner Ordnungsamt prüft Pfando-Gewerbe

Das Ordnungsamt Charlottenburg prüft seit mehreren Jahren, ob es Pfando das Geschäft in der aktuellen Form verbieten kann. Dazu hatte es unter anderem Hinweise von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht bekommen. Auch im Oktober 2021 ist diese Prüfung noch nicht abgeschlossen, wie das Ordnungsamt auf WDR-Anfrage mitteilte; dabei berücksichtige es aktuelle Urteile.

Auch das Bundesverwaltungsgericht hatte im Juli 2021 eine für Pfando relevante Entscheidung gefällt: Das Urteil fiel für einen Pfando-Konkurrenten mit ähnlichem Geschäftsmodell ungünstig aus.

Verbraucher sollten bei Pfando weiter vorsichtig sein. Das heißt: Sich nicht auf mündliche Zusagen während der Beratung verlassen – und die Verträge vor der Unterschrift genau durchlesen.