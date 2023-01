Corona-Maßnahmen: Pauschalreisende bekommen Geld zurück

Der Reiseveranstalter verweigerte dies mit der Begründung, dass er nicht für ein solches "allgemeines Lebensrisiko" einstehen müsse. Zu Unrecht, urteilte das EuGH, das den Fall zurück an das Landgericht München überwies. Dort soll nun über die Höhe der Erstattung entscheiden werden.

"Höhere Gewalt" spielt keine Rolle

Die Verbraucherzentrale NRW bewertet das EuGH-Urteil als " grundsätzlich sehr positiv ". Die Frage, ob "h öhere Gewalt " die Reise beeinträchtigt habe oder nicht, spiele demnach keine Rolle, sagte Rechtsexpertin Iwona Husemann dem WDR. So lange Reisende die Leistungsminderung nicht selbst verschuldet hätten, müsse der Veranstalter haften.

Allerdings werde durch das Urteil nur grundsätzlich geklärt, dass die Veranstalter bei Einschränkungen haften müssten. Husemann rechnet damit, dass es in nächster Zeit viele Einzelfälle gibt, in denen geklärt werden muss, wie groß die Einschränkung war und wie hoch die entsprechende Erstattung anzusetzen ist.

Verjährung bei Reisen schon nach zwei Jahren

Betroffene Reisende müssen zudem die Verjährungsfristen beachten, die im Reiserecht kürzer sind als in vielen anderen Bereichen. So betragen diese zwei Jahre ab Ende der Reise. Ist dieser Zeitraum vorbei, ohne dass man rechtliche Schritte, die die Verjährung hemmen, eingeleitet hat, kann man rechtlich nicht mehr gegen den Veranstalter vorgehen. Fälle aus dem ersten Corona-Jahr 2020 können also in der Regel nicht mehr geltend gemacht werden.