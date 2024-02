Es klingt wie eine Kriegserklärung an dicke Stadtgeländewagen: Für sechs Stunden Parken im Zentrum von Paris sollen SUV-Fahrer von außerhalb bald 225 Euro zahlen, in den Außenbezirken könnten es 150 Euro sein. SUVs mit elektrischem Antrieb sollen etwas günstiger parken. Bei einer Bürgerbefragung an diesem Sonntag sind die Pariser aufgerufen, über die geplante Erhöhung der Parkgebühren um bis zu 200 Prozent abzustimmen. Das Argument der Stadt: SUVs sind schlecht für die Umwelt und beanspruchen im Vergleich zu durchschnittlich dimensionierten Fahrzeugen viel zu viel öffentlichen Raum.

Rund jede dritte Neuzulassung ist ein SUV