Video starten, abbrechen mit Escape Festnahme nach Schüssen in Paris 00:37 Min. . Verfügbar bis 30.12.2022.

Tote nach Schüsse in Paris

Stand: 23.12.2022, 15:58 Uhr

In der Innenstadt von Paris sind am Freitag drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Ein 69-Jähriger wurde fesgenommen. Was bisher bekannt ist und was nicht.