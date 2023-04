Verkehr in NRW: So voll ist es am Gründonnerstag

Der Reiseverkehr zu den Osterfeiertagen sorgt am Gründonnerstag für vollere Autobahnen in NRW . Am frühen Nachmittag (Stand: 15.34 Uhr) meldete das WDR-Verkehrsstudio knapp 200 Kilometer Stau auf den Strecken.

Viel Verkehr herrscht vor allem auf der A1 in Richtung Norden sowie der A3 ab Köln in Richtung Niederlande. Bisher gibt es aber kaum Unfälle.

Polizeieinsatz im Aachener Hauptbahnhof

Die Bahn rechnet im Lauf des Donnerstagnachmittags mit vollen Zügen, sowohl in Richtung Norden und Süden, als auch in die Benelux-Staaten. Ein verdächtiges Gepäckstück stoppte am frühen Nachmittag für rund eine Stunde den Zugverkehr rund um den Aachener Hauptbahnhof.

Die Bundespolizei sperrte das komplette Gebäude, die Züge mussten am vorigen Bahnhof stoppen. Das Gepäckstück stellte sich als harmlos heraus, als Nachwirkung der Sperrung dürfte es aber noch zu Verspätungen und Teilausfällen kommen, vor allem für Reisende in Richtung Belgien und Frankreich.

Neben den Bahnsperrung zwischen Essen und Duisburg fallen auf mehreren Regionallinien am Donnerstag zahlreiche Verbindungen wegen hoher Krankenstände aus, etwa auf der S1 zwischen Dortmund und Essen oder der S12 zwischen Köln und Hennef.