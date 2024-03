Osterferien-Wetter: Erst mal kühl und nass - und dann? Besser!

Vorhersage: Wie wird das Wetter an Ostern 2024 in NRW?

Durch die eher wechselhafte Wetterlage sei es für eine exakte Vorhersage des Osterwetters in NRW noch zu früh, sagt Vogt.

"Aktuell sieht es nach um die 15 Grad aus - mit Wolken, Sonne und örtlich etwas Regen. Aber das ist noch unsicher." Jürgen Vogt, WDR-Meterologe

Wie wird das Reise-Wetter in Europa in den Osterferien?

Nordsee: Für alle, die sich zum Einstieg in die Sommerferien auf den Weg an die Nordsee machen: " Auch in den Niederlanden wird’s am Wochenende windig und frisch – zum Beispiel in Domburg mit knapp 11 Grad, stürmischen Böen und Schauern. Im Laufe der Woche geht’s auch hier wieder rauf auf bis zu 15 Grad – mit einem Mix aus Sonne und Wolken und nur gelegentlichen Schauern ", so Vogt.

Ostsee: Hier hält sich die frische Luft laut Vogt ein bisschen länger. " Auf Rügen liegen die Temperaturen bis Ostern wahrscheinlich bei unter 10 Grad – und es wird überwiegend stark bewölkt bleiben mit gelegentlich etwas Regen ."

Skigebiete: " Für Skifahrer, die in diesem Winter durch die anhaltende Wärme oft nicht verwöhnt waren, gibt’s südlich des Alpenhauptkammes noch verbreitet richtig viel Schnee" , sagt Vogt. Hier habe es in den vergangenen Wochen immer wieder kräftige Niederschläge gegeben, die in den tiefen Lagen für Hochwasser, in den Höhenlagen aber noch mal für Schnee gesorgt hätten.

Mallorca: Hier liegen die Temperaturen in der ersten Ferienwoche laut Vogt verbreitet unterhalb der 20-Grad-Marke - " abgesehen von einzelnen Schauern zur Wochenmitte aber meist trocken mit viel Sonne ."

Italien: " Für Norditalien ist für die kommenden zehn Tage einiges an Regen in Sicht ", sagt Vogt. Und auch weiter südlich werde es eher wechselhaft - auf Elba zum Beispiel mit Temperaturen um die 15 Grad und ab der Wochenmitte einigen Schauern und Wind."

Östliches Mittelmeer: Hier war es in den vergangenen Wochen laut Vogt wechselhaft und oft regnerisch-kühl. " Jetzt werden die Temperaturen und die Sonnenbeteiligung in der kommenden Woche wieder ansteigen - auf verbreitet an die oder über 20 Grad auf den griechischen Inseln. "

