Wirbel um knappes Olympia-Outfit von Nike - das steckt dahinter

Seit Jahren Diskussion um zu knappe Outfits für Sportlerinnen

Die Debatte um die Olympia-Outfits von Nike erinnerte viele an Diskussionen über knappe Bekleidung von Sportlerinnen in den vergangenen Jahren. So waren 2021 etwa die norwegischen Beachhandballerinen bestraft worden, weil sie Shorts statt der vorgeschriebenen Bikinihosen trugen.

Die deutschen Turnerinnen entscheiden sich bei den Olympischen Spielen 2021 in Japans Hauptstadt Tokio für einen langen Anzug. Turnerin Elisabeth Seitz hatte dem SWR gesagt: " Da wird es sehr, sehr viele geben, die in einem Langbein-Anzug auch ihre Haltung verändern, weil sie eines wissen: Dass der Anzug nicht mehr verrutschen kann an Stellen, wo keiner hinschauen sollte. "

Sportlerinnen können bei Olympia unterschiedliche Outfits wählen

Doch anders als etwa im Fall der norwegischen Beachhandballerinnen sind die von Nike ausgestatteten Sportlerinnen bei Olympia nicht verpflichtet, auf ein knappes Outfit zu setzen. Nach Angaben des US -Herstellers gibt es Dutzende Kleidungsstücke zur Auswahl. Einige seien auf bestimmte Wettkampfarten abgestimmt. Die Athleten könnten daher bei den Olympischen Spielen in Paris Outfits wählen, " die ihrem Stil und ihren persönlichen Vorlieben entsprechen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen ".

Auch die Sportlerinnen und Sportler des Deutschen Leichtathletik-Verbands werden von Nike ausgestattet. Unter anderem die Weitsprung-Olympiasiegerin von Tokio Malaika Mihambo war bei der Präsentation der Outfits in Paris am Start.