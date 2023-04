Wetter: Warmes und wechselhaftes April-Wochenende in NRW

Ein paar Chancen hat die Sonne in NRW an diesem Wochenende schon mal. Immer wieder schiebt sie die Wolken weg - es ziehen aber auch dichte Wolken und Schauer durch. Am Samstagnachmittag gibt es in Westfalen noch die meisten Sonnenstrahlen. Von der Eifel breiten sich dann aber schon allmählich Wolken mit Regen und Gewitter aus. Maximal sind 18 Grad im Selfkant und bis zu 23 Grad im Mindener Land drin. In höhreren Lagen pendeln sich die Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad ein. Dort, wo es regnet und grau ist, kann es auch stürmisch werden.

Sternschnuppen in der Nacht

Erst in der Nacht verziehen sich die Schauer nach und nach. Teils lockert es auf, teils bleibt es bewölkt. Es geht runter auf maximal 11 bis 8 Grad. In den Hochlagen von Sauerland und Eifel wird es nur wenig frischer mit 7 oder 6 Grad. Bei klarer Sicht kann man mit etwas Glück Sternschnuppen beobachten.