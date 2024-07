Drei Jahre nach der Flut in NRW. Vorher-Nachher-Vergleich: Erftstadt-Blessem

A4 bei Untereschbach gesperrt • Zwischen Köln und dem Bergischen Land müssen sich Autofahrer heute auf Probleme einstellen. Die A 4 zwischen Bergisch Gladbach-Bensberg und Untereschbach ist in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag früh (5 Uhr) und wird am kommenden Wochenende wiederholt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Pfleger soll Patienten getötet haben • Ein Pfleger des Rhein-Maas-Klinikums in Würselen steht unter Mordverdacht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Aachen wird ihm vorgeworfen, Patienten der Palliativ-Station getötet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft ist der Mann nicht in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen in der kommenden Woche über die Ermittlungen informieren.

Der Kölner Dom

Englische Predigt im Kölner Dom • Im Kölner Dom wird heute um 17 Uhr eine internationale Messe gelesen. Es ist die erste in einer Reihe internationaler Gottesdienste, die im Dom während der Sommerferien für Gäste aus aller Welt angeboten werden. Dabei findet die Predigt auf Englisch statt, Lesungen und Fürbitten in verschiedenen Sprachen – außerdem stehen international bekannte Kirchenlieder auf dem Programm. So sollen Touristen die Gelegenheit bekommen, den Dom nicht nur zu besuchen, sondern dort auch eine Messe zu erleben, die sie verstehen und mitfeiern können.

CSD-Demo in Olpe • Zum Abschluss des CSD-Wochenendes zieht heute ein Demo-Zug durch Olpe. Unter dem Motto "Bunt statt Braun – gemeinsam für Vielfalt, Frieden, Demokratie" wollen die Teilnehmenden für eine tolerante und demokratische Gesellschaft werben, die Vielfalt schätzt und die Grundrechte aller Menschen schützt.

Wimbledon endet - Prinzessin Kate kommt vorbei • Heute ist der letzte Tag beim Tennisturnier Wimbledon. Novak Djokovic spielt gegen Carlos Alcaraz - der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger (37) gegen die einst jüngste Nummer eins der Tennis-Geschichte (21). Die Nummer zwei gegen die Nummer drei der Welt. Im Wimbledon-Finale am Sonntag (15 Uhr) wiederholt sich das Aufeinandertreffen aus dem vergangenen Jahr. Auch Prinzessin Kate will zum Wimbledon-Finale der Herren kommen. Gestern war das Finale der Damen - gewonnen hat die tschechische Tennisspielerin Barbora Krejcikova.

DAS WETTER IN NRW

Es wird wieder sommerlicher

Freundlicher Sommertag • Heute wird es weitgehend freundlich und trocken im Westen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Regenschauer bleibt meistens klein, am ehesten ist im Bergland vereinzelt mal ein kurzer Schauer möglich. Es herrscht angenehme Sommerwärme mit 22 bis 25 Grad, die Hochlagen von Eifel und Sauerland bieten 18 bis 21 Grad.

UND ÜBRIGENS ...

Eliteschule Eton College verbietet Smartphones

Handy-Klotz statt Smartphone für Elite-Schüler • Die Schulleitung des berühmten britischen Eton College hat beschlossen, ab September allen Schülern im ersten Schuljahr nur noch alte Nokia-Handys zur Verfügung zu stellen, mit denen man nur telefonieren und Textnachrichten schicken kann. Bereits seit 2018 müssen die Schüler ihre elektronischen Geräte über Nacht abgeben, eine Regelung, die alle Schüler in den ersten drei Jahren ihrer Ausbildung betrifft. Auf dem Eton College waren unter anderem die Prinzen William und Harry, es kostet 60.000 Euro pro Jahr.

