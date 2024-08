WEITERE NACHRICHTEN

Der Tanklaster stürzte von einer Brücke auf die Gleise am Bahnhof

Bahnstrecke Köln-Aachen nach Lkw-Absturz gesperrt • Die Bahnstrecke zwischen Köln und Aachen ist nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Ein Lkw ist von einer Brücke auf die Gleise gestürzt. Er konnte zwar am frühen Morgen geborgen werden. Jetzt muss aber noch die Oberleitung der Schnellfahrstrecke repariert werden. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist noch unklar. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Warum der Fahrer plötzlich von der Fahrbahn abkam und das Brückengeländer durchbrach, ist bislang noch unklar.

Bundesliga startet mit Sieg Leverkusens über Gladbach • Gestern Abend ist die neue Bundesliga-Saison gestartet. Zum Auftakt hat Bayer Leverkusen bei Borussia Mönchengladbach mit 3:2 gewonnen. Heute absolvieren dann auch die übrigen NRW-Mannschaften ihr erstes Spiel. Der VfL Bochum muss um 15.30 Uhr beim RB Leipzig ran. Am Abend spielt Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Interessant wird es in Dortmund aber schon vor dem Spiel. Ein Zusammenschluss zahlreicher BVB-Fanclubs und die deutsche Friedensgesellschaft haben angekündigt, vor dem Heimspiel gegen den neuen Sponsor Rheinmetall zu demonstrieren. Es sind Aktionen vor und im Stadion geplant.

Entwarnung am NATO-Luftwaffenstützpunkt Geilenkirchen • Wegen einer möglichen Bedrohung hat auf dem NATO-Luftwaffenstützpunkt Geilenkirchen bei Aachen knapp 24 Stunden lang die zweithöchste Sicherheitsstufe gegolten. Nachdem nichts passiert war, wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Freitagnachmittag wieder auf den Level zurückgefahren, der vorher gegolten hatte, der sogenannte Level Bravo.

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen bei CSD -Veranstaltungen • Heute finden in mehreren deutschen Städten CSD-Veranstaltungen statt. Darunter sind auch Veranstaltungen in ostdeutschen Städten wie Plauen, Jena und Magdeburg. In Magdeburg werden etwa 8.000 Teilnehmende erwartet. Weil es Hinweise auf rechtsextreme Mobilisierung gibt, wurden dort die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Bereits beim CSD in Bautzen vor zwei Wochen hatten rechtsextreme Organisationen Gegendemos angemeldet. Das führte unter anderem dazu, dass schon die Sicherheitsmaßnahmen beim CSD in Leipzig verstärkt wurden.

In NRW geht es heute Abend um die Fledermaus

NABU veranstaltet "Batnight" • In vielen Städten können sich Erwachsene und Kinder heute Abend und in der frühen Nacht auf die Suche nach Fledermäusen machen. Der Naturschutzbund NABU lädt landesweit zu mehr als 30 Exkursionen unter dem Namen "Batnight" ein. In Düsseldorf können die Flugkünstler beispielsweise bei einer Fledermausführung durch den Benrather Schlosspark beobachtet werden. Auch in Lüdinghausen im Kreis Coesfeld gibt es eine Exkursion. Im Maxipark in Hamm startet am Abend sogar ein Fledermausfest. Dort können die Besucher auch in Bäume klettern, um die Tiere aus der Nähe zu beobachten.

Sitzen seit Wochen auf der ISS fest: Suni Williams und Butch Wilmore

NASA will über Rückkehr von ISS -Astronauten entscheiden • Seit Wochen ist unklar, wie die NASA die Astronauten zurückholen will, die auf der ISS festsitzen. Sie waren mit dem "Starliner" von Boeing am 6. Juni dorthin geflogen. Wegen technischer Probleme an der Raumkapsel wurde der für eine Woche später geplante Rückflug aber abgesagt. Jetzt steht im Raum, ob stattdessen der "Crew Dragon" der Firma Space X eingesetzt wird. Offenbar soll heute eine Entscheidung fallen.

DAS WETTER IN NRW

Sonne und Gewitter • Heute Morgen ziehen letzte Schauer ab, danach wird es trocken, sonnig und heiß. Ab dem späten Nachmittag gibt es teils kräftige Schauer und Gewitter. In Aachen werden bis zu 29 Grad erwartet, in Bielefeld 30 und Euskirchen 31.