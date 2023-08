Zusammengestellt von Andreas Poulakos und Victor Fritzen aus dem WDR -Newsroom

Thema des Tages

Schulstart in NRW • Es geht wieder los - zur Freude der einen, zum Unmut der anderen: Sechseinhalb Wochen Sommerferien sind zu Ende. Rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW starten in ein neues Schuljahr, darunter 175.400 Erstklässler. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um etwa 4.400. Mancherorts wird der Schulstart eher holprig sein.

Das Schulzentrum in Kerpen kann wegen Schimmels noch nicht öffnen, dort findet die nächsten zwei Wochen Distanzunterricht statt. Die Realschule Patternhof in Eschweiler bezieht heute neue Container direkt neben dem Schulgebäude, das ist nach der Flut vor zwei Jahren noch immer nicht wieder komplett nutzbar. An einer Gesamtschule in Gelsenkirchen müssen wegen Lehrermangels 200 Unterrichtsstunden pro Woche gestrichen werden.