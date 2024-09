WEITERE NACHRICHTEN

Michel Friedman

Demo gegen AfD -Bürgerdialog in Essen • Gestern haben laut Polizei etwa 4.000 Menschen gegen den AfD Bürgerdialog in der Essener Philharmonie demonstriert. Dazu aufgerufen hatten unter anderem die Bündnisse "Zusammen gegen Rechts", "Aufstehen gegen Rassismus", "Essen stellt sich quer" und Mitarbeitende der "Theater und Philharmonie Essen". Parallel hatte es im Aalto-Theater der Stadt einen Vortrag des Publizisten und Autoren Michel Friedman gegeben, in dem er zur Wahrung der demokratischen und humanistischen Grundsätze aufrief.

Versuchter Terroranschlag in München • Nach dem Schusswechsel nahe dem israelischen Generalkonsulat in München gehen Ermittler von einem versuchten Terroranschlag des getöteten Schützen aus. Demnach war der 18-jährige Österreicher den Behörden in seinem Heimatland bekannt. Ihm wurde dort zum Beispiel die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Polizisten hatten gestern Vormittag in der Münchner Maxvorstadt den mit einem älteren Karabiner samt Bajonett bewaffneten Mann entdeckt. Er schoss laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU ) gezielt auf fünf Polizisten, die das Feuer erwiderten.

Bahn will offenbar Digitalisierung stoppen • Eigentlich wollte die Deutsche Bahn die Digitalisierung vorantreiben. Auf digital überwachten Schienen könnten bis zu 30 Prozent mehr Züge fahren, aber: Das Vorhaben geht ins Geld. Die Bahn will nun nach exklusiven SWR-Informationen die geplante Digitalisierung sein lassen und stattdessen Technik der 90er Jahre beispielsweise bei der Sanierung von Stellwerken einbauen. Politiker und Experten befürchten, dass der Schienenverkehr auf Jahrzehnte abgehängt ist, wenn die Pläne umgesetzt werden. Andere Verkehrsunternehmen hingegen setzen weiter auf die digitale Technik. So will beispielsweise die Ruhrbahn 180 Millionen Euro investieren und bis 2031 alle Stellwerke auf die neue Technik umstellen.

Auch humanoide Roboter werden auf der IFA gezeigt

Start der 100. IFA in Berlin • In Berlin startet heute die 100. IFA - Messe für Unterhaltungselektronik und Hausgeräte - offiziell fürs Publikum. Auch in diesem Jahr wird sie eine Vielzahl an Neuheiten und Trends präsentieren. Alle großen Elektronikhersteller wie Siemens, Sony und viele mehr sind vertreten. Fünf Themen stehen im Mittelpunkt: Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Connectivity, Fitness und digitale Gesundheit. Insgesamt werden auf der IFA 2024 etwa 2.000 Ausstellende und mehr als 125 Rednerinnen und Redner erwartet.

Copernicus: Heißester Sommer in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen • Der Sommer 2024 war in Europa der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der EU -Klimawandeldienst Copernicus sagt, damit werde es wahrscheinlicher, dass am Ende dieses Jahres das wärmste weltweit sein wird. Zwischen Juni- und August lag die Durchschnittstemperatur laut Copernicus bei 16,8 Grad - und damit 0,03 Grad über dem bisherigen Rekord aus dem vergangenen Jahr.

Earth Night, Licht aus! • Ab Einbruch der Dunkelheit (spätestens ab 22 Uhr) sollen heute Menschen anlässlich der Earth Night auf der ganzen Welt das Außenlicht für eine ganze Nacht lang reduzieren bzw. abschalten und so ein Zeichen gegen die zunehmende Lichtverschmutzung und Lichtverschwendung auf der Welt setzen. Deutschlandweit beteiligen sich rund 200 Städte, Gemeinden, Unternehmen und Organisationen an der Earth Night. In NRW sind unter anderem die Stadt Münster und der Kreis Coesfeld dabei.