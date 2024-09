WDR in zwei weiteren Kategorien nominiert

In der Kategorie Beste:r Newcomer:in hat Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew Chancen auf die Auszeichnung. Sie studierte Slawistik und Osteuropastudien in Berlin. Seit Juni 2022 arbeitet sie für die ARD in der Ukraine als Korrespondentin, seit 2023 ist sie Korrespondentin des neugegründeten ARD-Studio Kiew.

In der Kategorie Beste Sendung ist die Sendung mit der Maus mit der Folge "Wenn der Tod allgegenwärtig ist: Im Hospiz" nominiert. Maus-Reporterin Jana Magdanz erklärt Kindern in der Episode altersgerecht, was Hospize sind.