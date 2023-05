Festival für Jazz und improvisierte Musik in Moers: Am Abend beginnt traditionell zu Pfingsten das Moers-Festival. Seit über 50 Jahren bringt es Jazz und Improvisierte Musik in neuen und grenzüberschreitenden Formen auf die Bühne. In diesem Jahr feiert das Moers-Festival den 100. Geburtstag des Komponisten Györgi Ligeti. Über 200 Künstler aus 22 Nationen treten in diesem Jahr in Moers auf. Thematischer Schwerpunkt des Festivals ist Afrika.