Guten Morgen, NRW!

WEITERE NACHRICHTEN

Rückreiseverkehr am letzten Ferienwochenende • Eine krasse Rückreisewelle wird es am Wochenende nicht geben, sagt das WDR-Verkehrsstudio. " Der Reiseverkehr verteilt sich und lange Staus werden bei uns in NRW eher die Ausnahme bleiben. " Etwas voller dürften die klassischen Reiserouten wie die A1, A2 und A3 werden sowie die Strecken aus den Niederlanden zurück nach NRW. Wer unterwegs ist, sollte sich am besten vorab informieren, wie es auf der Strecke aussieht. Am letzten Ferienwochenende sind einige Autobahnen in NRW wegen Bauarbeiten gesperrt. Auch im Bahnverkehr gibt es Einschränkungen - unter anderem werden wegen einer Großbaustelle zwischen Hamm und Hannover in den nächsten drei Wochen keine Fernzüge fahren. Ebenso im Regionalverkehr - zwischen Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück fahren Ersatzbusse.

Nach den Sabotage-Verdachtsfällen in NRW • Auch wenn der Krisenstab in Mechernich am Freitag weitgehend Entwarnung gegeben hatte, sollen die Menschen in dem Eifelort noch mindestens bis Montag ihr Wasser abkochen. Zur Begründung heißt es von der Stadt, mit den abschließenden Auswertungen noch offener Proben sei nicht vor Anfang der Woche zu rechnen. Auch aus der Bundeswehr-Kaserne in Köln-Wahn hieß es gestern, es gebe keinerlei Auffälligkeiten bei den Trinkwasserwerten. Die Diskussion um den besseren Schutz von Trinkwasseranlagen und kritischer Infrastruktur geht aber weiter.