Der " All in Kiosk " in Bochum ist eine der Fußball-Buden. Am Tag der Trinkhallen kommt dort der " VfL -Jesus" vorbei, Thomas Dragunski. In der Sparte "Interkultur" wird in der "Trinkhalle in der Josefstraße" in Oberhausen der mexikanische Tag der Toten gefeiert - mit Gesang, Tanz und bunten Kostüme. Im Kiosk Mummel in Gelsenkirchen gibt es Satire und Poetry Slam unter anderem von Sandra Da Vina, Matthias Reuter und Özgür Cebe.

120 Büdchen am Tag der Trinkhallen dabei

Insgesamt sind 120 Büdchen beim Tag der Trinkhallen im August dabei. Es können also auch Büdchen mit eigenen Aktionen mitmachen. Zum Beispiel hat die " Verkaufshalle Schenzer " in Voerde einen Grillstand, Bierwagen und bietet Kinderschminken an. Die Betreiber wollen sämtliche Erlöse an dem Tag spenden.

Axel Biermann, Geschäftsführer Ruhr Tourismus GmbH

Axel Biermann von der Ruhr Tourismus GmbH sagt, der Tag der Trinkhallen lockt auch Menschen aus anderen Regionen an. " Wir möchten damit Gäste in die Region locken. Letztes Mal war zum Beispiel eine Studentengruppe aus Augsburg mit Fahrrädern da und die sind die Trinkhallen abgefahren ". Auch dieses Jahr gibt es acht Fahrrad-Routen, die ein paar Büdchen verbinden.

Mehr als 20.000 Gäste erwartet

Der Tag der Tinkhallen wird alle zwei Jahre in den Büdchen im Ruhrgebiet gefeiert. 2022 waren laut Ruhr Tourismus 25.000 Besucherinnen und Besucher da. Dieses Jahr am 17. August von 15 bis 22 Uhr. Trinkhallen aus Dortmund, Herne, Duisburg, Bochum, Essen und Marl sind dabei. 2016 wurde der Tag der Trinkhallen zum ersten Mal gefeiert.