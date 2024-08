In diesem Punkt stimmt der Chef der Düsseldorfer Wasserwerke Atug zu. " Theoretisch kann jeder in jeden Zaun ein Loch reinmachen ", sagt Christoph Wagner. " Die Zäune, die wir haben, die signalisieren, dass es ein Grundstück ist, wo andere nichts zu suchen haben. " Den Zutritt zu den Anlagen könne man damit aber niemandem verwehren, der dort eindringen wolle. Gleichzeitig verweist Wagner auf die zahlreichen Tests, die bei der Wasseraufbereitung durchgeführt werden.

Trinkwasser durchläuft drei Stationen

Denn das Trinkwasser in Deutschland gehört zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln überhaupt. Bis das Wasser aus dem Hahn kommt, durchläuft es diverse Stationen, an deren Anfang und Ende es immer wieder kontrolliert wird. Zuständig sind dafür in NRW diverse Organisationen - unter anderem Wasserverbände und Stadtwerke. Egal wer für welchen Teil der Aufbereitung zuständig ist - das Wasser durchläuft immer die gleichen drei Prozesse.

Ganz am Anfang der Kette steht die Rohwasserentnahme. Das heißt, das Wasser wird aus dem Grundwasser, Flüssen, Seen und Talsperren entnommen.Teilweise wird das Grundwassers zudem noch mit sogenanntem Uferfiltrat angereichtert. Das ist Wasser, das in Brunnen gewonnen wird, die sich in der Nähe von Flüssen befinden. Damit das Flusswasser diese Brunnen erreicht, muss es unterirdisch durch mehrere Bodenschichten fließen, wodurch eine erste Reinigung stattfindet.