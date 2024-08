Muss ich jetzt ganz auf Alkohol verzichten?

Eine Sprecherin der DGE sagt: "Wir wollen Alkohol nicht verbieten." Es sei aber wichtig zu wissen, dass Alkohol immer ein Risiko bedeute. "Es gibt keine risikofreie Alkoholmenge." Deshalb habe man die bisherige Empfehlung aufgehoben.

Wer trotzdem Alkohol trinkt, sollte möglichst wenig trinken. Dazu liefert die DGE auch eine Abstufung, was das Risiko angeht. Sie gilt unabhängig vom Geschlecht - also anders als früher für Männer und Frauen.

Wie viele Biergläser welches Risiko bedeuten

Risikofrei: 0 Gramm Alkohol pro Woche

0 Gramm Alkohol pro Woche Risikoarm: bis 27 Gramm Alkohol pro Woche; zum Beispiel 1 bis 2 kleine Gläser Wein pro Woche bedeuten laut DGE ein geringeres Risiko für alkoholbedingte Erkrankungen wie zum Beispiel Krebserkrankungen oder Bluthochdruck etc.

bis 27 Gramm Alkohol pro Woche; zum Beispiel 1 bis 2 kleine Gläser Wein pro Woche bedeuten laut DGE ein geringeres Risiko für alkoholbedingte Erkrankungen wie zum Beispiel Krebserkrankungen oder Bluthochdruck etc. Moderates Risiko: 27 bis 81 Gramm Alkohol pro Woche; zum Beispiel 5 kleine Gläser Wein pro Woche oder 6 kleine Bier (0,2 Liter)

27 bis 81 Gramm Alkohol pro Woche; zum Beispiel 5 kleine Gläser Wein pro Woche oder 6 kleine Bier (0,2 Liter) Riskant: mehr als 81 Gramm Alkohol pro Woche; zum Beispiel mehr als 5 kleine Gläser Wein pro Woche oder mehr als 6 kleine Bier (0,2 Liter) gelten als gesundheitlich riskant

Es hieß doch mal, ein Glas Rotwein sei gut für die Gesundheit?

Rotwein in Maßen könne das Leben verlängern und sei gesund. So was wird oft immer noch gesagt - es stimmt aber nicht, sagt die DGE mit Blick auf die aktuelle Studienlage. Auch wenn es mögliche positive Effekte gebe - diese sind laut DGE immer geringer als die schädlichen Effekte von Alkohol.

Für wen ist Alkohol besonders gefährlich?

Besonders gefährlich ist Alkohol laut DGE etwa für Kinder und Jugendliche, weil Alkohol das Nervensystem schädigen kann. Der Fachbegriff lautet Neurotoxizität. Alkohol könne demnach die physische und kognitive Entwicklung hemmen und berge auch das Risiko für späteren riskanten Alkoholkonsum. Auch Schwangere und Stillende sollten keinen Alkohol trinken.

Wie viel Alkohol steckt noch mal in Bier, Wein und Co?

Alkoholgehalt eines Standardglases

0,3 Liter Bier enthalten etwa 10 bis 12 Gramm Alkohol.

Ein Glas Wein (0,125 Liter) enthält etwa 10 bis 12 Gramm Alkohol.

Ein Glas mit 0,1 Litern Sekt enthält 10 bis 12 Gramm Alkohol.

Ein Pinnchen Schapps (4 cl) enthält 10 bis 12 Gramm Alkohol.

Was sagen andere Organisationen zum Alkohol?

Neben der DGE rät auch die Weltgesundheitsorganisation WHO vom Alkohol ab. Die WHO hatte schon im Januar 2023 im Fachjournal The Lancet Public Health eine Erklärung veröffentlicht, deren Fazit lautet: "Beim Alkoholkonsum gibt es keine gesundheitlich unbedenkliche Menge." Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unterstützt die Empfehlung, am besten komplett auf alkoholische Getränke zu verzichten

Wie viel Alkohol trinken die Deutschen eigentlich?

Alkohol-Konsum in Litern pro Kopf im Ländervergleich

Menschen in Deutschland trinken im weltweiten Vergleich durchschnittlich mehr als doppelt so viel Alkohol, sagt die DGE . Die durchschnittlich konsumierte Alkoholmenge in Deutschland liege bei 12,2 Litern pro Kopf und Jahr. Die durchschnittliche Trinkmenge weltweit bei 5,5 Litern pro Kopf und Jahr.

Dennoch geht der Konsum zurück. In den 1980ern Jahren tranken die Deutschen statistisch noch mehr als 15 Liter reinen Alkohol pro Kopf und Jahr. Und trotzdem: Viele Menschen müssen sich immer noch dafür rechtfertigen, wenn sie auf Alkohol verzichten. Auch auf Feiern fühlen sich viele von anderen zum Alkoholkonsum gedrängt.