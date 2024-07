WEITERE NACHRICHTEN

Bekennerschreiben zu Bahnsabotage aufgetaucht • Die Anschläge auf Frankreichs Bahnnetz haben einem Bericht der Zeitung «Le Parisien» zufolge möglicherweise einen linksradikalen und olympia-kritischen Hintergrund. Ein Bekennerschreiben mit Bezügen zur Ultralinken sei an mehrere französische und internationale Medien geschickt worden, berichtete "Le Parisien" am Abend. Die Täter bekennen sich darin zu den Brandanschlägen und deuteten als Motiv an, die Olympischen Spiele stören zu wollen. "Sie nennen es ein Fest? Wir sehen darin eine Feier des Nationalismus, eine gigantische Inszenierung der Unterwerfung der Bevölkerung durch die Staaten", heißt es laut der Zeitung in dem Schreiben. Die Ermittler untersuchen nun, ob es sich um ein echtes Bekennerschreiben oder Trittbrettfahrer handelt. Die Spur werde aber als ernst eingestuft.

Lufthansa fordert von "Letzter Generation" Schadensersatz in Millionenhöhe • Die für die Blockade von Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am vergangenen Donnerstag verantwortlichen Klimaaktivisten könnten laut "Bild am Sonntag" mit Schadensersatzforderungen der Lufthansa in Millionenhöhe rechnen. Ein Sprecher der Fluglinie sagte, es sei absehbar, dass die Schadenssumme durch die Blockade in Frankfurt "erheblich höher" sei als bei vorherigen solchen Aktionen. Die Lufthansa hatte nach früheren Besetzungen der Rollfelder von drei Flughäfen insgesamt 740.000 Euro Schadensersatz gefordert. Die Lufthansa hatte am Düsseldorfer Landgericht letzte Woche eine Klage dazu eingereicht, nachdem Zahlungsfristen verstrichen waren. Weitere Klagen sollen folgen. Aktivisten der Gruppe Letzte Generation hatten sich am frühen Donnerstagmorgen auf dem Frankfurter Flughafengelände festgeklebt, rund 230 von 1400 geplanten Flügen fielen laut dem Betreiber Fraport aus.

Schwimmer Lukas Märtens holt Olympia-Gold • Es ist die erste Medaille für Deutschland: Der 22-jährige Magdeburger Lukas Märtens sicherte sich am Abend Gold über 400 Meter Freistil. Seit 1988 in Seoul war kein deutscher Mann mehr Olympiasieger im Beckenschwimmen geworden. Angelique Kerber steht in der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers. Sie besiegte die Japanerin Naomi Osaka glatt in zwei Sätzen. Die deutschen Handballer gewannen ihr Auftaktspiel gegen Schweden. Heute gibt es deutsche Medaillen-Chancen beim Schießen mit der Luftpistole (ab 9.30 Uhr), im Bogenschießen (9.30 Uhr). Im Schwimmen geht es am Abend (20.30 Uhr) in drei Diziplinen um Gold; 100 Meter Schmetterling bei den Frauen und 400 Meter Lage (20.30 Uhr) und 100 Meter Brust (21.45 Uhr) bei den Männern.