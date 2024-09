WEITERE NACHRICHTEN

SPD schlägt neue Abwrackprämie vor

Autogipfel startet - Debatte um Abwrackprämie für Wechsel auf E-Auto • Für heute hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu einem Autogipfel geladen, um mit Autobauern und Zulieferern über die schwierige Lage der Branche zu beraten. Anlass ist die Krise bei VW und die schwache Nachfrage nach E-Autos – bedingt durch die hohen Preise in Deutschland, den niedrigen Preisen chinesischer Konkurrenz und dem plötzlichen Ende der staatlichen Förderung. Die SPD bringt eine Abwrackprämie ins Gespräch, um den Wechsel von Verbrennerautos auf E-Autos zu fördern. Kritiker halten dagegen. Der Autogipfel solle kein Subventionsgipfel werden, mahnt zum Beispiel die FDP.

Selenskyj in den USA • Der ukainische Präsident will heute dafür werben, dass die USA sein Land weiter unterstützen. Selenskyj trifft sich in Washington mit Präsident Biden und Stellvertreterin Harris. Auch ein Termin mit Präsidentschaftskandidat Trump ist geplant. Die Hilfe für die Ukraine ist im Wahlkampf in den USA ein umstrittenes Thema. Selenskyj will einen Plan vorstellen, wie er den Sieg über Russland für möglich hält. Vor der UNO-Generaldebatte morgen ist auch ein Treffen mit Kanzler Scholz geplant.

Ermittlungen nach Explosionen und Schüssen • Auch am Wochenende gab es im Rheinland neue Explosionen und Schüsse, die an Taten der vergangenen Wochen erinnern. In Köln-Niehl wurde am frühen Samstagmorgen ein Uhrengeschäft beschossen. In Wachtberg-Adendorf bei Bonn hat es am frühen Sonntagmorgen eine Explosion vor einem Einfamilienhaus gegeben. Die Polizei prüft jetzt einen Zusammenhang zu ähnlichen Vorfällen. Die Ermittler mutmaßen, dass sich kriminelle Banden Auseinandersetzungen liefern. Bei manchen Bürgern lösen die Vorfälle Unsicherheit und Unbehagen aus.

Merz soll offiziell Kanzlerkandidat der Union werden • Die endgültige Entscheidung in der K-Frage werden die Führungsgremien von CDU und CSU heute fällen. Es ist davon auszugehen, dass sie sich mit großer Mehrheit auf CDU-Parteichef Merz als Kanzlerkandidat einigen. Die Bundestagswahl findet regulär am 28. September 2025 statt.

Diskussion um den künftigen Preis des Deutschlandtickets

Preis fürs Deutschlandticket soll festgelegt werden • Die Verkehrsminister der Länder wollen über die Zukunft des Deutschlandtickets und seinen Preis entscheiden - 49 Euro werden nächstes Jahr nicht mehr zu halten sein. Finanziert wird das Ticket zur Hälfte von Bund und Ländern. Beide Seiten zahlen aktuell jährlich jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Deutschlandticket.

Einen Monat nach Anschlag in Solingen - Zeugen weiterhin gesucht • Am Abend des 23. August 2024, dem ersten Tag des Stadtfestes "Festival der Vielfalt" zum 650-Jahre-Jubiläum der Stadt Solingen, stach mutmaßlich ein junger Syrer während eines Konzerts vor der Bühne auf mehrere Menschen ein - drei hat er bei dem Messerangriff getötet, acht weitere zum Teil schwer verletzt. Viele Solinger sehnen sich weiter nach Aufklärung. Aus Sicherheitskreisen ist zu hören, dass auf der Tatwaffe DNA-Spuren des Tatverdächtigen gefunden worden seien. Die Ermittler suchen weiter Zeugen, noch immer ist ein Hinweisportal geschaltet.