Viele Zulieferer für die Autoindustrie sitzen auch in NRW. So reisen zum Beispiel Schließsysteme für Heckklappen, Türen oder Sitzverriegelungen von Wülfrath aus in die ganze Welt.

Sorgt sich ums Geschäft: Kersten Janik

Doch auch bei "Witte Automotive" aus dem Oberbergischen Land wirken die Probleme der Automobilhersteller nach. Seit Monaten schon leben sie hier mit weniger Aufträgen. Das könne man teilweise mit weniger Schichten auffangen, sagt Geschäftsführer Kersten Janik. " Aber die hohen Fixkosten bleiben ." Das Familienunternehmen plant weder Auslagerungen noch Entlassungen. Doch die Sorgen bleiben.

"Vollauslastung haben wir nicht mehr." Kersten Janik, Geschäftsführer bei "Witte Automotive" in Wülfrath

In der Autoindustrie bröckeln die Absätze, der Elektroauto-Absatz kommt nur schleppend in Gang. Fachleute gehen davon aus, dass 20 Prozent der Jobs in der deutschen Automobil- und Zulieferindustrie wegfallen könnten. " Wir haben aktuell in den Betrieben bis zu 40 Prozent keine Arbeit mehr ", so Serdar Üyüklüer von IG Metall Remscheid-Solingen. Auch in Wülfrath fordert man deshalb klare Vorgaben von der Politik.

Minister Habeck lädt zum Autogipfel

Am Montag lädt Wirtschaftsminister Robert Habeck nun zum Autogipfel. Eingeladen sind größere Hersteller, Zulieferer und Gewerkschafter. Das Ministerium will mit der Automobilindustrie ins Gespräch kommen.

Die Krise trifft derzeit vor allem Volkswagen. Der VW Konzern schließt auch Werksschließungen nicht mehr aus. Damit wären auch betriebsbedingte Kündigungen möglich.