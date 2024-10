Wintersemester 2024/25 startet • Heute beginnt offiziell das Wintersemester 2024/25 an den Unis in NRW , mit den Vorlesungen geht es aber vielerorts erst am 7. Oktober wieder los. Für Studierende, die Bafög bekommen, gibt es ab heute mehr Geld: 475 Euro beträgt der Grundbedarfssatz, das ist eine Erhöhung von fünf Prozent. Der maximale Förderbetrag steigt von 934 Euro auf 992 Euro. Doch viele Studierende haben ein Problem: Sie haben noch keine Bleibe. In der Uni-Stadt Münster gibt es deshalb jetzt vorübergehende Schlafplätze für Studierende in Turnhallen.

Mindestens 115 Tote durch Sturm "Helene" in den USA • Die Zahl der Todesopfer durch Hurrikan "Helene" im Südosten der USA steigt weiter: Der Sender CNN berichtet von mindestens 115 Toten - nach Schätzungen der Regierung könnten bis zu 600 Menschen ums Leben gekommen sein. Etwa so viele Bewohner würden in den betroffenen Unwettergebieten vermisst. "Helene" hatte eine Schneise der Verwüstung durch sechs Bundesstaaten gezogen, von Floridas Golfküste bis zu den Appalachen in Virginia. Präsident Joe Biden reist morgen ins Katastrophengebiet.

Großbritannien aus der Kohle ausgestiegen • Am Abend ist Großbritannien nach mehr als 140 Jahren aus der Stromerzeugung aus Kohle ausgestiegen - in Ratcliffe-on-Soar bei Nottingham wurde das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. Kohlekraft wird nicht mehr benötigt, weil der Anteil der Windenergie stark zugenommen hat, der Stromverbrauch insgesamt zurückging und es noch zahlreiche sauberere Gaskraftwerke gibt. Mit dem Betriebsende am Montag ist Großbritannien das erste Land unter den sieben großen Industrienationen (G7), das sich von der Kohle verabschiedet. Spätestens 2030 will das Land sämtlichen Strom CO2 -frei produzieren, bis 2050 soll es komplett klimaneutral sein.

Mark Rutte wird neuer Nato-Generalsekretär

Wechsel an der Spitze der Nato • Zehn Jahre lang stand Jens Stoltenberg an der Spitze des mächtigsten Verteidigungsbündnisses der Welt. Heute übergibt der Norweger das Amt des Nato-Generalsekretärs an den früheren niederländischen Regierungschef Mark Rutte. Stoltenberg soll Berichten zufolge zur Münchner Sicherheitskonferenz wechseln.

WDR aktuell heute in Warburg • Bei "WDR aktuell auf Tour - Nachrichten live erleben" berichten wir von vor Ort aus drei Kleinstädten in NRW und zeigen euch einen Einblick in unsere Arbeit. Nach Ennigerloh im Münsterland und Hückeswagen im Bergischen Land sind wir heute in Warburg in Ostwestfalen. Wir wollen die Besonderheiten eures Ortes aus nächster Nähe kennenlernen und mit euch über eure Themen und eure Heimat ins Gespräch kommen. Außerdem interessiert uns eure Meinung zu unserem Programm! Kommt zahlreich, wir freuen uns auf euch!