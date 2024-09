Mit Blick auf die mögliche Entwicklung der Zuckerfabrik betont Bürgermeister Scherf aber: " Es ist auch eine große Herausforderung ". Hier stellen sich viele Fragen: Gibt es Altlasten auf dem alten Industriegelände? Wie lassen sich Verkehr und Lärm bewältigen? Was ließe sich überhaupt realistisch an Wohnraum entwickeln? Und woher soll am Ende das Geld kommen?

Das sind Fragen, die jetzt geklärt werden müssen. Dabei hilft auch das Land NRW : mit dem Programm "Bau.Land.Partner+" und Fördermitteln. Im nächsten Jahr soll dann der Stadtrat eine Entscheidung fällen, ob es für die Stadtentwicklung und aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist, das Gelände zu übernehmen.

Laurentiushöhe: Inklusives Quartier in Warburg geplant

Schon deutlich weiter als bei der alten Zuckerfabrik sind die Planungen in Warburg an anderer Stelle. In den kommenden Jahren soll am Heilpädagogischen Therapie- und Förderzentrum St. Laurentius-Warburg ( HPZ ) ein inklusives Quartier entstehen. Das HPZ unterstützt Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf, etwa mit geistigen Behinderungen oder Mehrfachbehinderungen, in verschiedenen Einrichtungen.

Hier soll in Warburg das inklusive Wohnquartier Laurentiushöhe entstehen.

Geplant sind in dem neuen Quartier unterschiedliche Angebote wie betreutes Wohnen oder Mehrgenerationenwohnen - aber zum Beispiel auch Einfamilienhäuser für junge Familien. Es soll barrierefreie und kurze Wege geben. Außerdem Grünflächen, auf denen unter anderem Sport getrieben oder gespielt werden kann. Und es soll " Orte der inklusiven Begegnung " geben, etwa einen Stadtteiltreff oder ein Quartierscafé.

" Warburg hat damit in NRW ein Alleinstellungsmerkmal ", sagt Regina Höbel vom Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung in Bochum. Das InWIS hat für die Stadt eine Analyse erstellt, wie sich die Bevölkerung in Zukunft entwickeln könnte und wie viel Wohnraum dafür gebraucht wird.

Diese inklusive Quartiersentwicklung finden Sie im ländlichen Raum von Nordrhein-Westfalen in dieser Größenordnung nicht noch einmal. Regina Höbel (InWIS)

Aber auch die Themen Umwelt und Klimaschutz sollen eine wichtige Rolle spielen - etwa mit begrünten Dächern und Solarmodulen auf den Gebäuden. Es soll verkehrsberuhigte Straßen geben, eine Fahrradstraße und eine Buslinie, um schnell in Richtung Innenstadt zu kommen.