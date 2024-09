Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen euch Felix Wessel und Victor Fritzen.

THEMA DES TAGES

Tote und Verletzte nach Explosionen im Libanon • Hinter den im Libanon explodierten Pagern sollen Medienberichten zufolge israelische Agenten stecken. Sie sollen eine Lieferung von Pagern für die verfeindete Hisbollah-Miliz abgefangen und mit Sprengstoff präpariert haben. Durch die Explosionen gestern starben mindestens neun Menschen und viele wurden verletzt, darunter viele Mitglieder der pro-iranschen Organisation Hisbollah.

Die USA, Israels engster Verbündeter, haben nach eigenen Angaben nichts damit zu tun. Irans Außenminister Abbas Araghchi sprach von einem " Terrorakt ". Die Hisbollah kündigte Vergeltung an. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor einem knappen Jahr gibt es auch zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah immer wieder gegenseitige Angriffe.

Die Lufthansa und Air France haben ihre Flüge nach Israel erstmal ausgesetzt. Als Grund gaben beide die veränderte Sicherheitslage an. Auch Verbindungen nach Beirut im Libanon und in die iranische Hauptstadt Teheran wurden gestrichen. Der gesamte Luftraum werde umflogen.

WEITERE NACHRICHTEN

Erneute Explosion in Köln • In Köln hat es heute Morgen wieder eine Explosion gegeben - zum zweiten Mal diese Woche. Betroffen ist ein Modegeschäft in der Innenstadt. Laut Polizei wurde eine Person verletzt. Schon am Montag war vor einem Kölner Club ein Sprengsatz gezündet worden. Beide Tatorte liegen nur wenige 100 Meter voneinander entfernt.

Bahn berät über Sanierung • Die Deutsche Bahn berät heute, wie sie in den nächsten Jahren wieder pünktlicher und verlässlicher werden könnte. Bahnchef Lutz will unter anderem besonders wichtige Strecken sanieren und mehr Sprinter einsetzen. Ziel ist, dass in zweieinhalb Jahren wieder drei von vier Fernzügen pünktlich sind. Kritiker sagen, dass in dem Sanierungsplan zu wenig Konkretes drin steht.

Supermond über Deutschland

Supermond leuchtet • Wer heute früh aufgestanden ist, der konnte ein seltenes Naturphänomen beobachten: Zum einen war Vollmond. Und weil er laut NASA "nur" 357.283 Kilometer von der Erde entfernt war, war er besonders groß. Deswegen wurde er "Supermond" genannt. Übrigens war dieser Vollmond auch deshalb besonders, weil er der vierte Vollmond innerhalb einer Jahreszeit war - das kommt nur etwa alle zwei bis drei Jahre vor. Außerdem berührt er auf seiner Umlaufbahn den Schatten der Erde, so dass wohl eine teilweise Mondfinsternis zu sehen war.

Hai-Angriff vor Gran Canaria • Im Atlantischen Ozean ist eine deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Die 30-Jährige war laut Medien-Berichten mit einem Katamaran unterwegs und sprang gestern etwa 500 Kilometer von der Insel Gran Canaria entfernt ins Wasser. Dort wurde sie von einem Hai angegriffen und verlor ihr Bein. Einige Stunden später starb sie im Rettungshubschrauber.

Mehr Jugendschutz bei Instagram • Instagram reagiert auf Druck aus der Politik und ändert etwas an den Accounts. Wer unter 18 ist, bekommt bald sein Konto automatisch umgestellt - auf privat und mit Kontrollmöglichkeiten zum Beispiel für Eltern. Außerdem gibt's nach einer Stunde eine Erinnerung, die App zu schließen. Kontaktiert werden kann man nur von Insta-Usern, denen man auch folgt.

Mockridge tritt wieder auf • Luke Mockridge steht heute wieder auf der Bühne - zum ersten Mal nach seinen umstrittenen Sprüchen zu den Paralympics. Der Kölner Comedian wird in Wien auftreten. Mockridge hatte in einem Podcast Witze über Sportler mit Behinderung gemacht. Viele fanden, dass sie zu weit gingen und beleidigend waren. Mockridge entschuldigte sich später, seine ersten Tour-Auftritte in Bünde und Paderborn wurden aber abgesagt.

Torspektakel der Bayern • Der FC Bayern ist mit einem klaren Sieg in die Fußball-Champions League gestartet. Die Münchener gewannen gegen Dinamo Zagreb mit 9:2. Der VfB Stuttgart dagegen verlor 1:3 bei Titelverteidiger Real Madrid. Heute spielt Borussia Dortmund beim FC Brügge.

DAS WETTER IN NRW

Erst nebelig, dann sonnig • Es geht teilweise mit Nebel oder Hochnebel los - regional aber auch schon wolkenlos und sonnig. Am Nachmittag scheint dann überall die Sonne bei teils wieder starken Windböen. Dazu kann es spätsommerlich warm werden. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 26 Grad.