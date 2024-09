Die meisten kennen ihn wohl durch seine ProSieben-Show "TV total". Mehr als 15 Jahre lang hat Stefan Raab die Sendung moderiert. Darüber hinaus hat der Entertainer in seiner Karriere zahlreiche weitere Fernsehhits gelandet.

Ende 2015 war damit Schluss. Raab zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er wollte nur noch im Hintergrund fürs TV arbeiten. Seitdem war es ziemlich still um den inzwischen 57-Jährigen. Jetzt kommt er zurück auf die große Bühne.

Was ist geplant?

So kennen ihn wohl die meisten: Stefan Raab bei einer Veranstaltung 2017

Raab will eine neue Sendung moderieren. Der Titel: "Du gewinnst hier nicht die Million." Kandidatinnen und Kandidaten sollen dort eine Million Euro gewinnen können. In der Show geht es laut Raab um aktuelle Ereignisse. Die Deutsche Presse-Agentur spricht von einer Mischung aus "TV total" und "Schlag den Raab".

Schon am kommenden Mittwoch soll es die erste Ausgabe geben. Sie soll ab dann einmal pro Woche beim Streamingdienst RTL plus laufen. Raab hat gesagt, dass er mindestens die nächsten fünf Jahre für den Streamingdienst RTL plus arbeiten will. Sein Comeback kündigte er am Samstagabend an bei einem Show-Boxkampf gegen die frühere Weltmeisterin Regina Halmich.

Was sollte der Boxkampf?

Der "Aussteiger" Stefan Raab in einem Social-Media-Clip

Raab war schon vor vielen Jahren gegen die Ex-Profi-Boxerin Regina Halmich in den Boxring gestiegen, 2001 und 2007. An diese erfolgreichen Box-Shows wollte man wohl anknüpfen. Sein TV-Comeback jetzt hatte Raab über Monate medienwirksam inszeniert. Schon im April waren im Netz Videos aufgetaucht, in denen Raab mit Plauze in einem Stuhl an einem malerischen See saß. Er gab sich als fauler Aussteiger - im Pullover, Sonnenbrille und mit Cappy (Aufschrift: "NWSDWH"). Sein Kompagnon Elton erreichte ihn nur mit einem kleinen Ruderboot und flehte ihn förmlich an, endlich zurückzukommen. Viele dachten damals an einen Aprilscherz.

Auch kurz vor dem letzten Boxkampf mit Halmich machten Clips die Runde, in denen Raab als schwitzender, träger Typ zu sehen war. Keuchend beteuerte er, dass er nicht mehr könne - um sich dann am Samstagabend fit und trainiert im TV zu präsentieren.

Wie lief das Show-Boxen?

Bevor Stefan Raab und Ex-Box-Profi Regina Halmich starteten, gab der Entertainer erst mal einen Song zum Besten - eigens geschrieben für das Duell: "Pa aufs Maul", so der Titel. Darin heißt es: " Stefan Raab ist back in town, jetzt gibt's ein pa aufs Maul ". Supported von Sido und dem Rapper Ski Aggu. Danach posierte Raab auf einer Hebebühne und zeigte seine Muckis. Darüber konnte Helmich nur müde lächeln. Im folgenden Kampf kam Raab im Ring kaum zu Atem und war in der Defensive. Zwischendurch kamen aber wohl auch bei Halmich mal Zweifel auf, ob sie ihn schlagen kann - wenn auch nur kurz.

Stefan Raab beim Boxkampf ...

Nach der ersten, ging auch die zweite Runde an sie. In der dritten hing der Entertainer allmählich in den Seilen. Und in der vierten Runde war er komplett alle. Trotzdem schaffte er es irgendwie durchzuhalten, bis die Glocke ihn erlöst. Die fünfte Runde hält Raab dann ganz passabel durch. Raab schafft es tatsächlich in die sechste Runde. Am Ende kassiert er gegen Halmich zum dritten Mal eine Niederlage.

... gegen Boxweltmeisterin Regina Halmich

Die 47-jährige Halmich hatte nach dem Show-Kampf einige Schwellungen im Gesicht. Sie wirkte aber noch fit und meinte, von ihrer Seite aus hätte es ruhig noch ein paar Runden weitergehen können. Abschließend stellte sie aber klar: " Das war unser letzter Kampf ".

Was steckt hinter den Buchstaben "NWSDWH" auf Raabs Cappy?

In den letzten Monaten war der Entertainer immer wieder mit seiner Cappy und der Aufschrift "NWSDWH" auf Instagram zu sehen - das sorgte für viele Spekulationen. Im Netz posteten Userinnen und User kreative Vorschläge wie: "Nun wieder Sport, die Wampe hängt". Oder passend zum Boxkampf mit Halmich: " „Nun wird Stefan die windelweich hauen“.

Manche vermuteten den Titel von Raabs neuer Show dahinter. Ursprünglich war das wohl der Plan, gab Raab jetzt grinsend auf der Pressekonferenz nach dem Show-Boxen am Samstagabend zu. Dann habe sich der Name der Sendung aber doch noch mal geändert, nachdem die Spots mit der Cappy schon gedreht waren, so der 57-Jährige. Sein neues Format heiße jetzt "DGHNDMBSR" ("Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab").

