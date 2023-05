Nachrichten aus NRW

Explosion in Ratingen - Tatverdächtiger schweigt. Was steckt hinter der Explosion in Ratingen, bei der neun Menschen teilweise lebensgefährlich verletzt wurden? Dazu will sich der Tatverdächtige laut Polizei nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er schuldfähig ist. Gestern wurde er einem Richter vorgeführt - wegen Verdachts auf neunfachen versuchten Mord kommt er vorerst in Haft. Der Zustand der Verletzten ist teilweise kritisch. Sie schweben weiter in Lebensgefahr.